Ceylan Özgül, Kedicik Dünyasını Anlattı: İki Silahla Gezen Çok Kişi Var, Hepsi Kedicik Değil

Adnan Oktar örgütünden kaçan Ceylan Özgül, canlı yayında kediciklerin neden birbirine benzediğini anlattı. Özgül, "Örgütte yaşı ileri olan da çok fazla insan var. Onların da aralarında bu kedicik kadar masum bir dünya yok yani. Orada da iki silahla gezen çok fazla kişi var. Kedicik değil hepsi" açıklamasını yaptı.

"PHOTOSHOP VE MAKYAJ"

Ceylan Özgül, "Aslında prototip diye bir şey yok. 110-150'ye kadar kadın sayabilirsek, ekran önüne çıkartılanları çok az sayıda. Çeşitli "Photoshop" ve programlar ile kendilerini daha değişik gösteriyorlar. Yayınlarda da çok değişik bir makyaj uygulanıyor. Zaten ilk bakışta birbirlerine benzer olarak görünüyor. Fakat bu benziyor gibi görünenler de bir elin parmaklarını geçmez" diye konuştu.

"KEDİCİK KADAR MASUM BİR DÜNYA YOK"

Özgül, "Örgütte yaşı ileri olan da çok fazla insan var. Onların da aralarında bu "Kedicik" kadar masum bir dünya yok yani. Orada da iki silahla gezen çok fazla kişi var. Kedicik değil hepsi" dedi.