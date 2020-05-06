Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi; 'Ailesi biz olacağız'
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Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi; 'Ailesi biz olacağız'

Kesici aletle işkence yapılan köpeği sahiplendi; 'Ailesi biz olacağız'
06.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:54

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan Alman kurdu gebe köpeği, Tuğba Güner sahiplendi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan ve tedaviye alınan Alman kurdu gebe köpeği, Tuğba Güner sahiplendi. 3'üncü çocuğuna 7 aylık hamile olan Güner, "Ben hamile, o hamile artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Serik'in Alacami Mahallesi'nde geçen perşembe günü, vatandaşlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici aletle başı ve sol bacağından işkence yapılan sokak köpeğini buldu. Belediye Meclis üyesi Ayşegül Yılmaz'a haber verdi. Yılmaz da köpeğin Serik'te bulunan veteriner kliniğine sevkini sağladı. Alman kurdu cinsi 1 yaşındaki köpek, tedaviye alındı.

Tedavisi devam eden köpeğin sahiplendirilmesi için sosyal medya üzerinden ilan verildi. İlçede yaşayan Tuğba Güner de köpeği sahiplenmek istedi. Eşinin de onayını alan 2 çocuk annesi Tuğba Güner, Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Yılmaz ve veteriner hekim Faruk Ogan ile irtibata geçti. Veteriner kliniğine gelen Tuğba Güner ve eşi Okan Güner, köpeği sahiplendi.'BİRDEN DURDUM, İÇERİ GİRDİM'3'üncü çocuğuna 7 aylık hamile olan Tuğba Güner, hayvansever bir arkadaşının kendisini arayıp, köpeğin durumundan bahsettiğini ve sahiplendirileceğini söylediğini anlattı. Hamile olduğu için başta çok endişelendiğini kaydeden Güner, "Kaldırabilir miyim diye düşündüm ama beni bir şey buraya çekti. Veterinerin önünden geçerken birden durdum, içeri girdim. Köpeği veterinerlik içerisinde tedavi gördüğü kafeste gördüm. Sevdim, dışarı çıktım, eve gittim. Daha sonra eşimi aradım. 'Çok cana yakın bir köpek ne yapalım?' dedim. O da bana 'tamam' dedi. Benim de istediğim oydu. Öyle karar verdik. 'Biz alalım' dedik. İki kızım var. Ben hamile, o hamile, artık geçinip gideceğiz. İsmini 'Loya' koyduk. Bundan sonra Loya'nın ailesi biz olacağız. Artık şiddet görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.'LARA BAKTIKÇA GÖZLERİM DOLDU'Okan Güner de "Eşim bana fotoğraflarını gönderdiğinde inanamadım. Fotoğraflara baktıkça gözlerim doldu. Böyle bir vicdansızlığa inanamıyorum. Eşim 'alalım mı?' dediğinde hiç düşünmeden 'alalım' dedim. 'Alıp sahiplenelim' dedim. Artık mutlu ve huzurlu bir yuvası olduğu için çok mutluyum. Petshoplardan hayvan alınmasına kesinlikle karşıyım. Sokakta binlerce can var ki onların sahiplenmelerini istiyorum" diye konuştu.'TUĞBA HANIM DOĞRU BİR İNSAN'Belediye Meclis Üyesi hayvansever Ayşegül Yılmaz ise şunları söyledi:

"Biz ilanlarımızı açmıştık, birçok talep geldi. Bunların içerisinden bir aileyi tercih etmek istiyorduk. Bence kesinlikle Tuğba hanım doğru bir insan. Çünkü köpek şiddet gördüğü için fiziksel acıları ile birlikte iyileşmesi gereken ruhsal acıları da var. Aile ortamında birinin yakından ilgilenmesiyle bunun geçmesi gerekiyor. Biz çok mutlu olduk. İnşallah çok mutlu bir ailede yaşayacak. Mutlu bir geleceği olacak."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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