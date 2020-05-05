Kesici aletle işkence yapılan köpeğe tedavi
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Kesici aletle işkence yapılan köpeğe tedavi

Kesici aletle işkence yapılan köpeğe tedavi
05.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:55

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan başıboş köpek, tedaviye alındı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kesici aletle işkence yapılan başıboş köpek, tedaviye alındı. Başında ve sol bacağında kesici alet kesikleri bulunan, Alman kurdu cinsi köpeğin gebe olabileceği değerlendiriliyor.

Serik'in Alacami Mahallesi'nde yaşayanlar, perşembe günü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici aletle başı ve sol bacağından yaralanan sokak köpeğiyle ilgili Belediye Meclis üyesi Ayşegül Yılmaz'a haber verdi. Yılmaz, belediyeyle irtibata geçerek, hayvanın kısa sürede Serik'te bulunan özel veteriner kliniğine sevkini sağladı. Başında ve sol bacağında kesici alet yarası olan, Alman kurdu cinsi 1 yaşındaki köpek, tedaviye alındı. Dişi köpeğin gebe olabileceği de değerlendiriliyor.

'YARGI GİRİŞİMİNDE BULUNMADIK'Hayvanın durumuyla ilgili bilgi veren Ayşegül Yılmaz, "Kesici aletle ağır yaralamış. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Aynı mahallede hayvansever arkadaşlarımızdan biri tesadüfen köpeği görüyor. Bana ve belediyeye durumu bildirmişler. Belediye yoğunluğundan dolayı önce gidememiş, biz tekrar rica ettik sonra belediye konuya önem verdi. Köpeğimizi hemen özel veteriner Faruk beyin yanına getirdiler. Veterinerimiz hemen müdahale etti. Perşembe gününden bu yana da burada tedavi görüyor. Şu anda çok şükür her şey yolunda, ayağına dikiş atılamadığı için oradaki problem devam ediyor. Ayak derisi çok gergin olduğu için dikiş atılamadı. Hayvanın sahibi olmadığı ve kimin yaptığını bilmediğimiz için herhangi bir yargı girişiminde bulunmadık ama sosyal medya ve bu haberler sayesinde belki birilerinin şikayetiyle bir isme ulaşabilirsek mutlaka şikayetçi olacağız" dedi.'BİR AN ÖNCE YASALLAŞMASI LAZIM'Son dönemde hayvanlara şiddet olaylarının arttığını kaydeden Yılmaz, "Bu konunun bir an önce yasallaşması lazım. Hapis cezası verilmesi lazım. Bu konu Meclis'ten geçerse insanlar bu zavallılara eziyet etmekten vazgeçebilir. Diğer taraftan sosyal medya üzerinden ilanlarımızı açtık. Doğru bir aileye, ruhsal ve fiziksel anlamda iyileşmesine aracı olacak bir aileye gitmesini istiyoruz. Kısa zaman içinde mutlu bir yuva bulursak içimiz daha da rahat edecek. İnşallah kendisi ve bebekleri için gelecek günler iyi olsun, diye dua ediyoruz. Bunu yapan insanın da ilahi adalet önünde cezasını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.'KEMİĞE KADAR DAYANMIŞ'

Köpeği tedavi eden veteriner Faruk Ogan ise "Bunu yapanlar bence insan değiller. Kesici bir aletle çok derin yaralanmış, kemiğe kadar dayanmış. Ayak bölgesindeki açık yara dikişle kapatılmıyor. Ama kafasındaki yaklaşık 20 santim boyunda kafatası üzerindeki kesik kemiğe kadar gelmiş. Ama dikiş yaptık. Şu anda enfeksiyon yok. Genel durumu çok iyi. Parazit uygulamalarını da yaptık. Artık sahiplenecek bir gönüllü bekliyoruz. Bu kızımıza bir talep buluruz. Bu köpeğimiz nefis bir Alman kurdu ama sokağa terk edilmiş. Kim bilir kim tarafından atıldı. Orijinal, kırmalığı yok. Bu arada gebe olma ihtimali de çok yüksek. Gebeliğine engel bir ilaç uygulamadık. Normalde kuduz aşısı yapmamız lazım ama gebe olabilir, diye yapmadık. 2 ay bekleyip daha sonra tüm aşılarını yapacağız. Ayağındaki yara geç iyileşecek. Yaklaşık 2-2,5 ayı bulacak. Gerekli ilaçları uyguluyoruz. Sahiplendirebilirsek sahiplendireceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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