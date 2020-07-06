KESİAD üyeleri katma değer üretmeye devam ediyor Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KESİAD) yedi üyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) açıkladığı Ege'nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer almayı başardı. E

BSO'nun açıkladığı "Ege'nin en büyük 100 Firması" arasında yedi üyelerinin olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, her koşulda sanayicilerin üretime devam ettiğini, ülkelerine katma değer yaratmak için seferber olduklarını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) açıkladığı 2019 yılı üretim satış rakamlarına göre en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında KESİAD'a üye olan Agrobest Group Tarım İlaç, Saınt Gobain Weber Yapı Kimya, Batıçim Çimento, Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri, Renkler Makine, İzeltaş veBTM Bitümlü Tecrit Maddeleri yer aldı.

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren yüz büyük firma arasında KESİAD'lı üyelerin olmasına dikkat çeken KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, "Bu listede yer almamız hem ülke ekonomisine hem de İzmir ekonomisine sunduğumuz değerlerin bir göstergesidir. Ülke ekonomisin çalkantılı bir süreçten geçmesi en çok sanayicilerimizi zor durumda bırakmıştı. Üreten bir Türkiye hayaliyle fabrikalarında çalışan sanayicilerimiz, her koşulda üretime devam ediyor. Geçen yıl yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen sanayicilerimiz üretimlerini sürdürdü. Firmaların satış rakamlarına göre belirlendiği listede önümüzdeki yıllarda daha fazla üyemizin yer alacağını umut ediyorum. " dedi.

Kaynak: Bültenler