KESİAD Perşembe toplantıları çevrimiçi sürüyor:

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KESİAD) pandemi döneminde çevrimiçi yapılan 'Perşembe Kahvaltısı Toplantıları' devam ediyor.

Son olarak yapılan toplantıya Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen katıldı. "Nasıl büyürsek büyüyelim" anlayışının doğru olmadığı belirten Küçüközmen, büyümenin sağlıklı olması gerektiğini, devletin de döviz hareketlerini bir bant içinde tutmasının ülke ekonomisine zarar yazmaması için zorunluluk olduğunu söyledi.

Toplantının açılışında konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, çevrimiçi yaptıklarını Perşembe Kahvaltıları Toplantıları'nda İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim ÜyesiCoşkun Küçüközmen'i ağırladıklarını belirterek, kendisinden Türkiye ve dünya ekonomisinin seyri konusunda bilgi alacaklarını söyledi. Ekonomide zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Kaynak, bu süreci sanayiciler olarak en az hasarla atlatmak istediklerini kaydetti.

Pandemide ekonominin seyri

KESİAD ile çevrimiçi olarak da buluşmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen, pandemi döneminde Türkiye'nin ekonomik seyrini grafiklerle anlattı. Sektör sektör pandeminin etkilerini anlatan ve sanayicileri etkileyen üretim enflasyonuna değinen Prof. Küçüközmen, "Siz sanayicileri doğrudan etkileyen üretim enflasyonu maalesef bu süreçte çok yüksek seyretti, hala da yüksek" dedi.

Tüketici kredilerinde de büyük artış olduğunu ifade eden Prof. Küçüközmen, "Takipteki krediler de bizim kanayan yaramız. Ticari krediler ciddi anlamda takibe düştü. Bu takibe düşmüş krediler bankaların kredi bulması önünde bir engel, o yüzden öteleniyor. Ticari kredi ve mevduat faizleri artıyor" dedi.

Konut ve arsa fiyatlarında pandemi sonrasında oynamalar olacağını vurgulayan Küçüközmen, "Mart 2021'de mevduatlar yükselişe geçti. Çünkü insanlar para harcamıyorlar. 2019 yılında aldığınız kıyafet kadar kimse kıyafet almadı, kuaföre, tatile gitmedi. Buralara harcanmayan paralar mevduata gitti. TL ve yabancı para mevduatları da arttı" diye konuştu.

"Döviz bir bant içinde tutulmalı"

2021 yıl sonu dolar beklentisinin 8.57'ye yükseldiğini ancak doların şimdiden bu rakamın üstüne çıktığına dikkat çeken Küçüközmen, "Dövizde büyük oyuncular da mevcut. Yurtdışından dolarla gelip elindeki dövizi Türk parasına çevirip, bono alıyorlar, faize yatırıyorlar. Sonra faizi alıp tekrar dolara dönüp ülkeden çıkıyorlar. O sebeple devletin en önemli misyonlarından biri de doları bir bant içerisinde tutmak. Çünkü bu çıkışlardan en büyük zararı yine devlet görüyor" dedi.

Yapılan bir araştırmada acil bir sermaye çıkışı olduğunda çökecek 20 ülke arasında Türkiye'nin 1 numarada olduğunu hatırlatan Küçüközmen sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef kırılgan bir ekonomimiz var. Büyüme sağlıklı olmalı. Büyüyelim de nasıl büyürsek büyüyelim çok doğru bir yaklaşım değil"

Kaynak: Bültenler