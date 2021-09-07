"Keşfederek Öğreniyorum" Projesinin İkincisi İçin Protokol İmzalandı
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"Keşfederek Öğreniyorum" Projesinin İkincisi İçin Protokol İmzalandı

'Keşfederek Öğreniyorum' Projesinin İkincisi İçin Protokol İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazanan 'Keşfederek Öğreniyorum projesinin ikincisi için protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazanan 'Keşfederek Öğreniyorum projesinin ikincisi için protokol imzalandı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol ile İçişleri Bakanlığından hibe almaya hak kazanan proje doğrultusunda okul öncesi çocukların daha kaliteli ve nitelikli zaman geçirebilmeleri, gerçekleştirilecek farklı etkinliklerle çocukların el becerilerini geliştirebilmeleri için robotik kodlama, ahşap atölyesi, mutfak atölyesi, sanat atölyesi, spor atölyesi, masal atölyesi, fen ve tarım atölyeleri kurularak çocukların fiziki ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra zihinsel ve düşünsel gelişimlerine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

4 -11 yaş grubu 30 çocuğun yararlanacağı steam temelli beceri atölyelerde verilecek eğitim ile birlikte aile eğitiminin yer aldığı proje kapsamında Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret eden Kardelen Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 'Keşfederek Öğreniyorum' proje koordinatörü Zeliyha Akçan, hibe almaya hak kazanan projenin hedef kitlesi ve amacı hakkında Vali Işık'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her anlamda daha kaliteli ve nitelikli yetişmelerine olanak sağlayacağına olan inancını belirten Vali Işık, çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek bu tür projelerin hedefine ulaşması temennisinde bulunarak projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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