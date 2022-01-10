Keserli saldırıda ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keserli saldırıda ağır yaralandı

Keserli saldırıda ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da aracıyla sokaklardan ve iş yerlerinden karton toplayarak geçimini sağlayan bir kişi keserli saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da aracıyla sokaklardan ve iş yerlerinden karton toplayarak geçimini sağlayan bir kişi keserli saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bugün meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, sokaklardan ve iş yerlerinden karton toplayarak geçimini sağlayan Adem Ö.(41), kavga sırasında sırtına keserle vurularak ağır yaralandı. Babasını telefonla arayarak keserli saldırıya uğradığını ve durumunun kötü olduğunu söyleyen Adem Ö. kendi idaresindeki kamyoneti ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastanede tedavi altına alınan Adem Ö.'nün akciğerinde yırtılma olduğu, kaburgalarının kırıldığı tespit edildi. Adem Ö. bir gün önce kendisini gibi sokaklarda karton toplayan A.Y. ile aralarında kavga yaşandığı ve karakolluk olduklarını belirterek, A.Y.'nin eşi ve oğlunun bugün de kendisine keser ile saldırdığını ileri sürdü.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Adem Ö. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Keserli saldırıda ağır yaralandı

Keserli saldırıda ağır yaralandı

Keserli saldırıda ağır yaralandı

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

Diyarbakır'da adliye önünde silahlı kavga: 6 yaralı

 Esenyurt'ta iki grubun birbirine girdiği kavgayla ilgili Valilik'ten açıklama: 7 kişi gözaltında

Esenyurt'ta iki grubun birbirine girdiği kavgayla ilgili Valilik'ten açıklama: 7 kişi gözaltında

 21 yaşındaki genci, 'Sen benim hasmıma benziyorsun' diyerek silahını çıkarıp vurdu

21 yaşındaki genci, "Sen benim hasmıma benziyorsun" diyerek silahını çıkarıp vurdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title