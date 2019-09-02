Keserle babasını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

02.09.2019 12:58

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.



Olay, dün Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler Sokak üzerinde bulunan Santa Kent sitesinde yaşandı. Baba Abdullah A. (55) ile oğlu Resul A. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmanın seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine evin kapısını Resul A. açtı. Eve giren polis ekipleri, baba Abdullah A.'yı kanlar içerisinde yerde gördü. Oğlu tarafından bıçak ve keser darbeleriyle yaralanan babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğul Resul A. ise gözaltına alındı.



Oğul A., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, babasını keser ve bıçak darbeleriyle öldüren ve olay sonrasında polislere kapıyı kendisi açan Resul A.'nın ekiplere, "Gelmeseydiniz intihar edecektim" dediği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA