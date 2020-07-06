Kesenin ağzını açtı Simge, organizasyonunu Bayhan Production'un üstlendiği İstanbul'a yıldız yağdıran konserler serisi kapsamında kariyerinde ilk defa 5 Ağustos Çarşamba gecesi İstanbul Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verecek

Simge, sanatçıların arenası olan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesin için kesenin ağzını açtı. Kariyerinde ilk kez Harbiye Açık Hava konserini vermeye hazırlanan Simge, için özel olarak sahne tasarlanacak. 13 kişilik orkestrası ve birçok dansçının eşlik edeceği sahnede kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu şarkılardan oluşan repertuvarı için de şimdiden provalarına başladı.& ;

Kaynak: Snob Magazin