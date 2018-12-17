Ankara merkezli 3 ilde, çalıntı ya da hacizli otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 3 aydır yürütülen çalışma sonucunda Ankara ve İstanbul'dan çaldıkları otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirdiği tespit edilen şebekeye yönelik Ankara merkezli, Tokat ve Amasya'da operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, motor ve şasi numaraları değiştirilen 26 otomobil ile bir otomobile ait parçalar ele geçirildi.

Liderliğini cezaevinde bulunan Ayhan N'nin yaptığı belirtilen şebeke tarafından çalıntı ve hacizli otomobillerin kimlik bilgileri değiştirilerek 600 bin liralık haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyet müdürlüğünden salıverildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda ele geçirilen otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA