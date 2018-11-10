Kesder'den Ankara Ziyaretleri

Karabük Eskipazarlılar Derneği (KESDER) yönetimi, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Dernek Başkanı İdris Çankaya ve yönetimi, ilk olarak eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'i meclisteki makamında ziyaret etti.

Şahin'e çalışmaları hakkında bilgi veren Çankaya, Eskipazar'ın ve Eskipazarlıların sorunları anlattı.

Çankaya ve yönetimi daha sonra AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük'lü bürokratlardan Adem Çankaya, Mert Yardibi, Aziz Arslan ve Ali Keskinkılıç'ı ziyaret etti.

Çankaya, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim ilk ve öncelikle projemiz, Karabük için birlik, dirlik, dayanışma ve kardeşliktir. Karabük'e ve Türkiye'mize hizmet eden tüm siyaset adamları ve kamu yöneticileri başımızın tacıdır. Karabük'te kamu kurum ve kuruluşlarıyla, meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum örgütlerine yakın iş birliğine her zaman hazırız." dedi.