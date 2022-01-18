Keşap'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'un Keşap ilçesinde, mazgal, demir, kanalizasyon kapağı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde, mazgal, demir, kanalizasyon kapağı çaldıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Fındıklı Mahallesi'nde, Keşap Belediyesi ve Türk Telekom'a ait mazgal, demir, kanalizasyon kapağı çalınması üzerine jandarma çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla V.K. ve K.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin piyasa değeri 100 bin lira olan malzemeleri hurdacıya sattıkları belirlendi.
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri