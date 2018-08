Keşap Belediyesinden Minik Hemşehrilere Berat

Keşap Belediyesi, Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında ilçede yeni doğan bebeklere hemşehrilik beratı ile bazı hediyeler veriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emür, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Hoşgeldin Bebek Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Yeni doğan bebeklere ihtiyaç malzemelerinin olduğu birer çanta ile hemşehrilik beratı hediye ettiklerini dile getiren Emür, şunları kaydetti:

"Yeni uygulamaya koyduğumuz hoşgeldin bebek seti, her yeni doğan bebek için başladı. Anneye, babaya ve bebeğe güzel bir hediye, bir hatıra olmasını istedik. Hoşgeldin bebek projemizin yanına her doğan bebek için özel olarak hazırlatmış olduğumuz hemşehrilik beratımızı da aileye takdim ediyoruz. Her doğan çocuk bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesini ve vatanına, milletine, ailesine hayırlı birer evlat olmalarını canı gönülden istiyoruz. Sosyal Belediyecilik, doğumdan ölüme kadar olan her kilometre taşlarından biridir. Bizlerde belediyeciliği hayatımızın her anında ve alanından vatandaşlarımızla yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz."

Emür, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin Keşap Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapmaları istedi.