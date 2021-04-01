Keşap Belediye Başkanı Emür, iki yılını değerlendirdi
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Keşap Belediye Başkanı Emür, iki yılını değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Keşap Belediye Başkanı Emür, iki yılını değerlendirdi

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, iki yıllık görev sürecinde ilçeye önemli birçok hizmet kazandırdıklarını bildirdi.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, iki yıllık görev sürecinde ilçeye önemli birçok hizmet kazandırdıklarını bildirdi.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden iki yıllık zaman geçtiğini belirtti.

Keşap'ı marka şehir yapma yolunda gece gündüz aralıksız çalıştıklarına vurgu yapan Emür, gönül köprüleri kurarak hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesini ilçeye kazandırdıklarını aktaran Emür, şöyle devam etti:

"Dutdibi mevkisi için verdiğimiz köprü sözümüzü yerine getiriyoruz. Şehrin batı bölgesine planlanan köprülü kavşak projesinin altyapı hazırlıkları sürüyor. Sahil düzenlemesinin yanı sıra altyapı ve üst yapıya ciddi yatırımlara imza attık."

Başkan Emür, kent meydanı, yeni belediye binası, gençlik merkezi ve spor salonu projelerinin yapımlarının da devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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