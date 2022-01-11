Keşap Belediye Başkanı Emür, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşap Belediye Başkanı Emür, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Keşap Belediye Başkanı Emür, basın mensuplarıyla bir araya geldi
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Emür, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, basın mensuplarının gününü kutladı.

Demokrasinin kilometre taşlarından biri olan basının, halkın en doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünün etkili aracı olduğunu kaydeden Emür, şöyle konuştu:

"Gazetecilik, her türlü şartlarda ifa edilen onurlu bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışan, can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimizin verdiği mücadele takdiri hak etmektedir."

Başkan Emür, kendilerine sağladığı destekten dolayı Giresun basınına teşekkür etti.

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

 Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title