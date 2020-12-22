"Keşanspor" markası tescillendi
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"Keşanspor" markası tescillendi

22.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:04

Edirne'nin Keşan ilçesinde 61 yıl önce kurulan Keşanspor, marka tescili aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 61 yıl önce kurulan Keşanspor, marka tescili aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşanspor Başkanı Nehir Gergin ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Keşanspor'un tescil çalışmaları ve Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmaları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Keşanspor markasının tescillendiğini belirtti.

Takımın 61 yıllık köklü bir maziye sahip olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan markalarıyla büyüyor, büyüdükçe de markalaşıyor. Her konuda Keşan marka olacak diye iddialıyız dedik. 5-10 yıl içinde her yanıyla gıdasıyla, sporuyla, kültürüyle, her türlü etkinlikleriyle Keşan'ın adıyla, Keşanlı bile bir marka olacak kadar gurur duyacak diye iddialı bir söylemde bulunduk. Bu söylemlerimiz tek tek gerçekleşiyor. Keşan'ın siyasi, idari, girişimci dinamikleri her konuda her dalda çalışıyor. Bu sadece bir dalımız. Keşanspor ve diğer kulüplerimizle beraber Keşan'ımızı sporda daha ileriye taşıyacağımız bir yolculuğumuz başlıyor."

Helvacıoğlu, Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini ifade etti.

Kulüp Başkanı Nehir Gergin de kulübün kurumsal kimliğini kazanması ve daha ileriye gitmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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