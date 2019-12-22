Keşanspor Kulübü yemekte bir araya geldi

22.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:46

Keşanspor Kulübü birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Keşanspor'a sahip çıkan dolay herkese teşekkür etti.

Bir şehrin, kültürü, değerleri ve markalarıyla kıymetlendiğini vurgulayan Helvacıoğlu, "Keşansporumuz bir mola verdi yaşamında ama çok şükür ki efsane geri döndü. Bu efsanenin yaşatılması, birliğimize, beraberliğimize vesile olması, bu efsanenin şehir ile bütünleşmesi bizim için çok önemli." dedi.

Keşenspor Kulüp Başkanı Nehir Gergin de, gerçekten önemli bir birlikteliği, başarıyla gerçekleştirmiş oldukları belirterek "En uzun gecede hasreti bitti. Artık Keşansporumuzun bir marşı var. Bir iktisadi işletme anlayışıyla, Keşanspor şirketleşme yolunda önemli bir adım attı. Lige verdiği 7 yıllık aradan sonra yeniden sahalara dönüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, eserlerini seslendirdi.

Edirne'de Süper Amatör Ligi'nde mücadele ederken 2012 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde takım otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 futbolcusu yaşamını yitiren ve sonrasında maddi sıkıntılar nedeniyle ligden çekilmişti.

Kaynak: AA