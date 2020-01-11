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Keşanspor Başkanı Nehir Gergin: "Taraftarımızı eski Keşansporlu günlere kavuşturacağız"

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, taraftarlarını eski Keşansporlu günlere kavuşturacaklarını bildirdi.

11.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:42
Keşanspor Başkanı Nehir Gergin:

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, taraftarlarını eski Keşansporlu günlere kavuşturacaklarını bildirdi.

Gergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın uzun hasretin ardından yeşil sahalara döndüğünü belirtti.

U-19 Ligi'nde Keşanspor'un Keşan İdman Yurdu ile karşılaştığını ifade eden Gergin, şöyle konuştu:

"Mücadeleyi sarı siyahlı takım 2-1 kazanarak sahalara galibiyetle döndü. Keşanspor artık fiilen yeşil sahalarda. U-15/ U-19 ve A Takım olmak üzere tüm takımlarımızla sonuna kadar mücadele edip taraftarımızı eski Keşanspor'lu günlerine kavuşturacağız."

Kaynak: AA
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