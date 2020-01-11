Keşanspor Başkanı Nehir Gergin: "Taraftarımızı eski Keşansporlu günlere kavuşturacağız"
Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, taraftarlarını eski Keşansporlu günlere kavuşturacaklarını bildirdi.
Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, taraftarlarını eski Keşansporlu günlere kavuşturacaklarını bildirdi.
Gergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın uzun hasretin ardından yeşil sahalara döndüğünü belirtti.
U-19 Ligi'nde Keşanspor'un Keşan İdman Yurdu ile karşılaştığını ifade eden Gergin, şöyle konuştu:
"Mücadeleyi sarı siyahlı takım 2-1 kazanarak sahalara galibiyetle döndü. Keşanspor artık fiilen yeşil sahalarda. U-15/ U-19 ve A Takım olmak üzere tüm takımlarımızla sonuna kadar mücadele edip taraftarımızı eski Keşanspor'lu günlerine kavuşturacağız."