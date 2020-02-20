Keşanlı Mahalle Muhtarlarından Ahmet Narinoğlu'na ziyaret

20.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:18

Keşanlı mahalle muhtarları, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye meclis üyeleri ve Keşan halkı adına Narinoğlu'na selamlarını iletti.

Narinoğlu da ziyaret nedeniyle Keşan Mahalle Muhtarlarına teşekkür ederek, tüm Keşanlılara selam ve saygılarını gönderdi.

Keşanlı muhtarlar ayrıca bu ziyaret nedeniyle kendilerinin ulaşımı konusunda destek olan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler