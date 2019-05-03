Keşanlı Bisikletçiler Selanik'ten Samsun'a Pedal Çevirecek

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyesi 14 bisikletçi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Yunanistan'ın Selanik şehrinden Samsun'a pedal çevirecek.

Dernek Başkanı Faruk Eker, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplantıda, 9 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Yunanistan'ın Selanik şehrindeki konsolosluktan Türk bayrağını alarak, 1453 kilometrelik yolculuğa başlayacaklarını söyledi.

1453 kilometrelik pedal çevirdikten sonra Samsun'a ulaşacaklarını belirten Eker, şunları kaydetti:

"Milli mücadele, halkın her kesiminin katılımı ile oldu. Bu mücadelenin kazanılmasının temel taşı olan kadınlarımız, cephede ve cephe gerisinde bir çok kahramanlıklar yarattı. 100'üncü yılın bu anlamlı projesinde kadın bisikletçilerimizle birlikte aynı milli ruhla bayrağımızı taşıyacağız. 1453 kilometre pedal çevireceğiz çünkü, 1453 yılında çağ açıp çağ kapatan bir dönemden, 1919 yılında dört bir yandan kuşatılmış Türk yurdunda bağımsızlık mücadelesine girmişiz.

Nereden nereye geldiğimizin sorgulanması, halkımıza ve gelecek kuşaklara, mevcut değerlerimize ve tarihimize sıkıca sahip çıkılması gereğinin mesajını vermektir cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Samsun'ndaki 100'üncü yıl tören programına dahil edilmiş olmaktan da gururluyuz."

Sembolik başlangıç turunun yapılmasıyla sona eren toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA