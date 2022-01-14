Keşanlı 1000 öğrenci kitap teslim etti, sinema biletini kaptı… - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşanlı 1000 öğrenci kitap teslim etti, sinema biletini kaptı…

Keşanlı 1000 öğrenci kitap teslim etti, sinema biletini kaptı…
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap" etkinliğinde kitap teslim eden 1000 öğrenci kitap getirerek sinema biletlerini kaptı

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap " kampanyasında bugüne kadar toplam 1000 öğrencinin kiatp getireerek sinema biletini, kaptığı ve Kesişme; İyi Varsın Eren filmini izlediği açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, öğrencilerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Kitap teslim edecek okullarımızdaki öğrencileri belediye otobüsümüz ile Bendis AVM'ye getiriyoruz. Öğprencilerimiz kitaplarını teslim ettikten sonra biletlerini alarak filmi izliyorlar"dedi.

12 Ocak 2022 Çarşamba günkü kitap teslimine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katılarak hem kitap bağışını kabul etti hem de Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini öğrencilerle beraber izledi.

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

 ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title