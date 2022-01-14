Keşanlı 1000 öğrenci kitap teslim etti, sinema biletini kaptı…

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "5 Kitap Getir Sinema Biletini Kap " kampanyasında bugüne kadar toplam 1000 öğrencinin kiatp getireerek sinema biletini, kaptığı ve Kesişme; İyi Varsın Eren filmini izlediği açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, öğrencilerin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Kitap teslim edecek okullarımızdaki öğrencileri belediye otobüsümüz ile Bendis AVM'ye getiriyoruz. Öğprencilerimiz kitaplarını teslim ettikten sonra biletlerini alarak filmi izliyorlar"dedi.

12 Ocak 2022 Çarşamba günkü kitap teslimine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da katılarak hem kitap bağışını kabul etti hem de Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmini öğrencilerle beraber izledi.

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