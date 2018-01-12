Keşan Ziraat Odası Yönetiminden Kan Bağışı

Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Mangır ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede düzenlenen kan bağış kampanyasına destek verdi.

Mangır ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan, kan bağış çadırına gelerek, kan bağışında bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mangır, "Kızılay, yardımseverlerin yardımı ile ayakta durur, en zor zamanlarımızda yanımızda olur. Biz de bugün Ziraat Odası olarak yanındayız" dedi. - EDİRNE