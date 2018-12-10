Keşan Yine Zehir Soluyor

Edirne'nin Keşan ilçesi bu yılda kirli hava ile karşı karşıya kaldı.

Keşan'da doğal gaz kullanım oranının her geçen gün yükselmesine rağmen oluşan hava kirliliği bazı zamanlar nefes almaya izin vermiyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yükselen dumanlar beraberinde hava kalitesini düşürdü.

Sabah saatlerinde havadaki kükürt oranı 183 olarak kayıtlara geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın http://www.havaizleme.gov.tr uzantılı web sayfasında Keşan'da; bisiklet sürülmemesi, açık havada spor ve yürüyüş ile piknik yapılmaması önerisinde bulunuldu.

Yaşanan durum karşısında ise bazı vatandaşlar sosyal medya üzerinden hava kalitesinin düşük olmasını çok sert bir şekilde eleştirdi. - EDİRNE