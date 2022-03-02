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Keşan TSO, sayısal takograf hizmeti vermeye başladı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Keşan TSO, sayısal takograf hizmeti vermeye başladı

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, oda üyelerine sayısal takograf hizmeti vermeye başladıklarını bildirdi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan, oda üyelerine sayısal takograf hizmeti vermeye başladıklarını bildirdi.

Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcu ve yük taşımacılığı yapan oda üyelerinin kullandıkları sayısal takograf kartlarını 1 Mart itibariyle odadan alabileceklerini belirtti.

Oda üyelerinin tarihi geçen kartlarını değiştirmek ya da yeni kart almak için Edirne Ticaret ve Sanayi Odasına gitmek zorunda kaldığını ifade eden Arıkan, "Üyelerimiz, bu hizmeti odamızdan almaya başlayacaklar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığımız girişimler neticesinde bölgede ilk olan odalardan biriyiz." diye konuştu.

İpsala Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kutlubay da, sayısal takograf hizmeti vermeye başlayan oda yönetimine teşekkür etti. ???????

AA / İlker Gürel - Güncel

Türkiye, Keşan, Mart, Güncel, Haberler

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