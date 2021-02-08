Keşan TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Keşan TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

08.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:08
Keşan TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldığı 55 tablet bilgisayarı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldığı 55 tablet bilgisayarı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince başlatılan tablet kampanyası kapsamında alınan 55 tablet imzalanan protokolle teslim edildi.

Oda Başkanı İsmail Şapçı, oda olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirtti.

Eğitime destek olduklarını aktaran Şapçı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması ve online eğitimlerine düzenli olarak katılmaları için Keşan TSO olarak 'Uzaktan Eğitime Sen de Yakından Destek Ol' kampanyasını başlattık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde değerli oda üyelerimizin ve Keşan halkımızın da destekleriyle evlerde, işyerlerinde kullanılmayan masaüstü, dizüstü bilgisayarları, monitörleri, tabletleri, klavye ve benzeri cihazları toplayarak gerekli tamir ve tadilat işlemlerini yaptıktan sonra Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle beraber tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık."

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Leyla Şahin Usta
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Feyza Aktan Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir Jandarma Beşiktaş Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keşan TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 17:20:16. #1.15#
title