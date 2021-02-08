Keşan TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldığı 55 tablet bilgisayarı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldığı 55 tablet bilgisayarı Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince başlatılan tablet kampanyası kapsamında alınan 55 tablet imzalanan protokolle teslim edildi.

Oda Başkanı İsmail Şapçı, oda olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini belirtti.

Eğitime destek olduklarını aktaran Şapçı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması ve online eğitimlerine düzenli olarak katılmaları için Keşan TSO olarak 'Uzaktan Eğitime Sen de Yakından Destek Ol' kampanyasını başlattık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde değerli oda üyelerimizin ve Keşan halkımızın da destekleriyle evlerde, işyerlerinde kullanılmayan masaüstü, dizüstü bilgisayarları, monitörleri, tabletleri, klavye ve benzeri cihazları toplayarak gerekli tamir ve tadilat işlemlerini yaptıktan sonra Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle beraber tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdık."

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da verilen destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar