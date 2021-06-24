Keşan Ticaret Borsası'nda yeni mahsul buğday kilogramı 5,25 liradan işlem gördü
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Keşan Ticaret Borsası'nda yeni mahsul buğday kilogramı 5,25 liradan işlem gördü

Keşan Ticaret Borsası'nda yeni mahsul buğday kilogramı 5,25 liradan işlem gördü
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk ürünü buğday kilogramı 5,25 liradan satıldı.

Keşan ilçesinde 2021 hasat sezonunun ilk ürünü buğday kilogramı 5,25 liradan satıldı.

Keşan Ticaret Borsası'ndaki salon satışında, çiftçi Adem Başkaya'nın getirdiği 1 ton buğday kilogramı 5,25 liradan Salahaddin Kızıl tarafından satın alındı.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, buğday satışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın teknolojik şartlarda yapılması için çaba harcadıklarını söyledi.

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Kaymaz, "Bu üretici hepimize lazım. Bolluk varsa ucuzluk var, ucuzluk varsa enflasyon yoktur. Umutsuz olmaya gerek yok. Bölge olarak yağışları tam zamanında alıyoruz. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2021 yılı hasat sezonu bölgemize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlar getirsin." diye konuştu.

Çiftçi Başkaya'ya Keşan Ticaret Borsası tarafından plaket ve 50 litrelik mazot fişi, Keşan Ziraat Odası'nca çeyrek altın, 326 Sayılı Keşan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ise bor gübresi hediye edildi.

Keşan Ticaret Borsası'nda yeni mahsul buğday kilogramı 5,25 liradan işlem gördü
Keşan Ticaret Borsası'nda yeni mahsul buğday kilogramı 5,25 liradan işlem gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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