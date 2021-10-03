Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesince yaptırılan Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Pati Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, insanlarda ortaya çıkan merhamet duygusunun bebeklik ve çocukluk dönemlerinde hayvanlara karşı duydukları merhamet duygusu ile beraber geliştiğini belirtti.

Bunun bilimsel olarak da ortaya konduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Eğer bir insan çocukluk döneminde hayvanlara karşı merhamet göstermeyi, kendi psikolojisi içerisinde olgunlaştırmayı başarabilmiş ise yetişkinlik döneminde bu insan bu merhamet duygusunu hayvanlara karşı da aynı şekilde gösteriyor.

Dolayısıyla insanlara karşı ilerleyen dönemde merhamet duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmek istiyorsak yapmamız gereken iş çok basittir. Onların çocukluk dönemlerinde hayvanlara karşı merhamet duygusu gelişmiş çocuklar olarak ortaya çıkartabilmek, bizim için eğitebilmek onlara bu duyguyu verebilmek önceliğimiz olmalıdır."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal da Trakya'nın en büyük hayvan barınağının hayırlı olmasını diledi.

Barınağın tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirten Aksal, "Hayvan hakları diyenlerin İstanbul'da yaşanan Adalar'daki atlara karşı uygulanan vahşetin İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nde, hayvanların maruz kaldığı şiddetin davranışların hiçbirimiz için kabul edilir tarafı yoktur. Çok büyük üzüntü kaynağıdır. İnşallah bu hayvan barınağında çocuklarımıza bu hayvan sevgisini aşılar ve hayvan dostlarımızın da bakımını hizmetini sağlarız." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de büyük bir emek harcanarak hazırlanan barınağın Türk medeniyetinin geldiği yeri gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini verdiklerinde kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Yel, "Bizler 2019 yılında Mecliste Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nu topladığımız zaman bizlere gerçekten çok büyük cesaret vererek burada yapılması gereken çalışmalarda 'ne yapılması gerekiyorsa arkanızdayız' diyerek büyük bir cesaret verdi. Önümüzü açarak bize bu konuda gerçekten bir çalışma azmi verdiği için ve duyarlılığından dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu da sokak hayvanları için çalışmaları, kamu kurum kuruluşları hayvan severler ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürdürdüklerini dile getirdi.

-"Trakya'nın en büyük bakımevi"

Trakya'nın en büyük ve en kapsamlı bakımevinin diğer belediyelere örnek olması gerektiğini aktaran Ulu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin himayelerinde hayvanların korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla belediyelere ve yerel yönetimlere geçici hayvan bakım evleri için gerek yer konusunda gerek diğer izinler konusunda görüş bildiriliyoruz.

Sadece bakım evinin yapılacağı yerle ilgili olarak değil bunun yanında projelendirilen geçici bakım evlerine yüzde 40 oranında mali destek sağlıyoruz. Mevcut binanın yapılışıyla ilgili değil gerek sokak hayvanlarının kısırlaştırılması kapsamında da belediyelere maddi destek sağlıyoruz."

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yerel yönetimlere ve belediyelere önemli yükümlülükler getirildiğini dile getiren Ulu, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı 6 ilde sokak hayvanları rehabilitasyon projesi kapsamında bu güne kadar 326 bin 519 hayvana aşılama, 229 bin 404 hayvana kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sokak hayvanlarından 42 bin 211'i sahiplendirildi. Binlerce su, mama ve kedi ile köpek evleri dağıtıldı." diye konuştu.

-"500 kedi 300 köpek kulübesi yaptık"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını anlattı.

Sokak hayvanları için yüzlerce kulübe yaptıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak, kedi köpek sahiplenenlere yuvalar armağan ediyor, 500 kedi evi ve 300 köpek kulübesi yapmakla gururlanıyoruz. Sokak hayvanlarını aç bırakmıyor, hayvan sever Keşanlılara mama armağan ediyor, mama odaklarını, su odaklarını boş bırakmıyor, 40 ton mama sunmanın huzurunu yaşıyoruz, son 2 yılda Keşan'da 210 canlımızı sahiplendirmenin sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük bir iftihar içinde olduklarını aktaran Helvacıoğlu, şöyle sürdürdü:

"Trakya'nın en büyük ve en kapsamlı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evini Açıyoruz. Şehrimize, can dostlarımıza ve bütün Trakyamıza hayırlı uğurlu olsun. Bu yuva bin hayvan kapasiteli, kedi, köpek, kuş ve güçten düşmüş yük hayvanlarının meskeni ve rehabilitasyon merkezidir.

Bu tesis tüm bölgeye hizmet verecek, 2 ameliyathanesi olan, 72 dönüm üzerine kurulu, 2 milyon 568 bin maliyetle ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden 693 bin TL hibe ile inşa edilen bir gururdur. Bu barınak kediden köpeğe, attan kuşa kadar çok sayıda sahipsiz hayvanın vatandaşlarımızca sahiplenilebileceği, sokaklardaki dostlarımızın kısırlaştırıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacağı bir yerdir."