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Keşan polisi sahte içki ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Keşan polisi sahte içki ele geçirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde sahte içki üretildiğini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde sahte içki üretildiğini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. İmalathaneye çevrilen evde sahte içki ve etil alkol ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şehirde sahte içki yapıldığı ve piyasa sürüldüğü tespit edildi. Yenimescit Mahallesi Zati Yökürek Caddesi üzerinde, sahte içki imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı düşünülen bir eve baskın yapıldı. Ekipler, alınan karar doğrultusunda yapılan aramalarda 30 adet sahte içki, 5 litrelik 3 adet bidonda bekletilen etil alkol, yeniden kullanılmak üzere çıkarılmış kapak bilyeleri ve yeniden kullanılmak üzere toplanmış çok sayıda boş içki şişesi ele geçirdi.

Evde bulunan A.K. isimli kişiyi de yakalayan polis, şahıs hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yaptı. - EDİRNE

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