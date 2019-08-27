Keşan pazarcı esnafı pazaryerini konuştu

27.08.2019 15:38

Keşan Belediye Başkanlığı tarafından Saat 19.30'da sıralarında başlayan toplantı, Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda Keşan Belediyesi Medya İletişim Grubu personeli Erdoğan Demir'in sunumunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ve belediye meclis üyeleri katıldılar.

Toplantının açış konuşmasını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptı.

Helvacıoğlu, tüm katılımcılara selamlarını sunarak başladığı konuşmasında şunları söyledi.

BERABER HAREKET EDECEĞİMİZİ HER PLATFORMDA SÖYLEDİM.

"Yaklaşık 4 ay önce seçimleri bitirdik. Pazaryerinin sorun olduğunu, sıkıntı yarattığını hep birlikte gördük. Mevcut pazaryerinin gerçek amacına ulaşamadığına da şahit olduk. Çok amaçlı pazaryerinin sadece 10 bin m2 bir alanda olduğunu gördük. Sokaklardan kurtulmamız gerekirken, yine sokaklarda pazar kurulmaya devam ediyor. Sokaklarda Pazar kurulması Keşan'a yakışmıyor. Biz tabi <pazaryeri yerinde mi kalsın? Pazaryeri taşınsın mı? Keşan'da pazaryeri nerelerde olmalı> araştırmaları yaparken, biz nerede ne çalışma yapsak bu hemen dışarıya yansıması sebebiyle pazar ve çarşı esnafımızda bir hareketlenme oldu. Bunu da sık gördük. Kendi aramızda, kahvehanelerimizde, pazaryeri tezgahlarımızda odalarımızda bir hareketlenme oldu. Oysa ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan pazaryerinde ne yapacağımızı beraber karar verebilme sözü vermiştik. Bunu her biriniz biliyorsunuz. Ama ne hikmetse maalesef, bir telaş oluyor. Ne yaparsak yapalım bir telaş oluyor, bir hareketlenme oluyor. Yanılmalar veya yanıltmalar veya <ekmeğimle oynama>, <pazaryeri kalkacak mı?> Ya da <sana oy verdim> gibi cümlelerle sürekli eleştirildim. Ben ne pazarcı düşmanıyım, ne pazarcı rakibiyim. Belediyem de öyle, şahsım da öyle, beraber hareket edeceğimizi her platformda söyledim." dedi.

Pazaryerindeki tüm esnafın daha iyi koşullara sahip pazaryerine sahip olması için mücadele ettiklerine işaret eden Başkan Helvacıoğlu, "Keşan'ı markalaştıracaksak, Keşan'ı ileriye taşıyacaksak,Keşan'ı Trakya'nın pazarı yapacaksak birlikte çalışmalar yapmalıyız. Bugün istemezseniz yarın, istemezseniz öbür gün, siz istemezseniz canınız sağ olsun siz kullanacaksınız bu pazaryerini. Ama beraber hareket etmek için müsaade edin. Çeşitliliğe bir fırsat tanımalıydınız. Tartışmalar oldu, kırılmadım gücenmedim siz acele ettiniz. Siz değerli pazarcı esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için bizim de verdiğimiz sosyal çabamızı fark edin lütfen. Bununla birlikte halkımızın da daha yüksek standartta hizmet alması için uğraşıyoruz. Birçok yerden ve yurtdışından cumartesi günü misafir bekliyoruz. Bu pazaryerinde sıkıntıyı çeken sizlersiniz, yağmur, çamur güneş siz çekiyorsunuz. Sizin fikirleriniz, yol haritanız bugün bizim için önemli." şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILAN HATALARIN BEDELİNİ HEP BİRLİKTE ÖDÜYORUZ.

Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi kurulurken İller Bankası'ndan 30 Milyon TL kredi kullanıldığını belirten Mustafa Helvacıoğlu, şöyle devam etti: "Bugünün parasıyla burasının bedeli 70 milyon TL. Bugün bu pazaryeri kompleksini kurmaya kalksak 70 Milyon TL'ye mal olacak. İyi ki yapmış mıyız takdir sizin! Sonuçta belediye olarak borçlandık, aslında siz borçlandınız. Şu anda 12 milyon TL daha borcumuz var pazaryeri kredisi için ödenecek olan. Pazaryerinin üzerini kapatmak için malzemeler gelmiş yarısı depoda duruyor, yarısı nerede bilmiyoruz. Pazaryeri projesi bize o dönemde meclis üyesi olan Şenol Yalı tarafından anlatıldı, bize projeyi anlattığında burası kapalı idi. Biz bu konuda toplantılar yapıyoruz, keşke bu pazaryeri yapılırken de bu toplantılar yapılsaydı. Göz göre göre keşke bu binayı yaptırtmasaydık da Çok Amaçlı Pazaryeri gerçek pazaryeri olsaydı. Geçmiş dönemlerde yapılan hataların bedelini hep birlikte ödüyoruz. Bunun CHP'si AK Parti'si yok arkadaşlar. Şehrimizin bir vizyonu olacak gerçek bir pazaryerini oluştursaydık keşke. O dönem geride kaldı. Şimdi bundan sonra ne yapacağız bunu konuşmalıyız. Sorunları çözmek için sizlerle ortak hareket etmeliyiz. Yönetim olarak da anlayışımız bu. Saros'a 3 ayda 3 milyon insan geliyor. Ama 3 milyon insandan 30 bin kişi bile Keşan Pazarına gelmiyor. Çevre ilçelerden de Keşan pazarına gelmiyor vatandaşlar. Hepimizin derdi pazaryeri Keşan'da kalsın. Kalsın ama düzenli hale getirmemiz gerekiyor."

CUMARTESİ GÜNLERİ, ALLAH'IM PAZARCILARIMIZA BEREKET VERSİN AMA BUGÜN BİR ŞEY OLMASIN DİYE DUA EDİYORUM.

Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde 11 Şubat 2017'de ilk Pazarın kurulduğunu bildiren Başkan Helvacıoğlu, "Pazaryerinde tezgahın ilk açılmasından beri 3 yıl geçmiş. Beklentiler büyüktü, tüm sorunların ortadan kaldırılacağı da vaad edilmişti. Ancak sorunlar yeni pazaryeri ile bitmedi, artarak devam etti. Gerçekleri de konuşmamız lazım. Özellikle kış mevsiminde soğuk ve yağışlı hava, yazın ise sıcak pazarcımızın en büyük sorunu. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki pazaryeri 11 bin 250 m2 alana sahip. 2017'den bu yana üstünün kapatılması için verilen sözler bugüne kadar geldi. Pazaryerinde 435 esnafımız var, pazaryeri kompleksi dışında kalan alanda da belediyemize kayıtlı 430 giyim işi ile uğraşan esnafımız var. Toplam 835 esnafımız bulunuyor. 2017'den bu yana tahsil etmemiz gereken rakam 2019 yılı dahil, pazaryeri esnafımızdan 1 milyon 491 bin TL. Tahsil edilen rakam 500 Bin TL. 2 yıl geriden geliyoruz. 3 yılda belediyemizin pazaryerinden 1.5 Milyon TL tahsil etmesi gereken rakam. Tahsil edilen rakam 500 Bin TL. Yani vadesi geçmiş alacaklarımızın olduğunu da bilin. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen BESA Yangını hafta içi değil de Cumartesi günü olsaydı bu yangın maalesef söndürülemezdi. BESA'ya geçmiş olsun, hızlı bir şekilde de söndürüldü. Siz pazarda iş olsun diye dua ediyorsunuz ben de sokaklarda kurulan pazar sebebiyle Cumartesi günleri Allah'ım bereket versin pazarcılara ama bugün bir şey olmasın diye 4 aydır dua ediyorum. "

Daha sonra hazırlanan sunum katılımcılarla paylaşılarak sorunlar ve alternatif pazaryerleri ile hazırlanan görseller paylaşıldı.

Bu sunumla ilgili Helvacıoğlu'nun bilgilendirme yapmasının ardından, pazarcı esnafının çözüm önerileri dinlenildi ve toplantı sona erdi.

Bu toplantının ardından Ağadayı Hotel'de yapılan toplantıda da sonuç bildirimi açıklandı.

Buradaki toplantıya Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı,AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Zümbül, Keşan Tuhafiye ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

KONUNUN İLGİLİLERİ İLE ANKARA'YA GİDECEĞİZ.

Toplantıda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, pazaryeri çözümünü Ankara'da arayacaklarını belirterek "Ankara'ya giderek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Müdürlüğü binası için takas konusunda görüşmelerde bulunacağız. Bu ziyarete de İlçe Başkanlarımız ve pazarcı esnafımızın oda başkanlarından oluşacak bir heyetle gideceğiz. Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın da desteğiyle İller Bankası'nda kredi limitimizin arttırılması için girişimlerde bulunarak,hem mevcut pazaryerimizin üzerinin kapatılması hem de eski itfaiye binamızın bulunduğu alana giyim esnafımız için iki katlı bir pazaryeri yapımı için kredi imkanı yaratmaya çalışacağız. " dedi.

Helvacıoğlu'ndan sonra söz alan Kocaman da yapılacak olan iki projenin aynı anda başlama sözünü veren Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na teşekkür ederek, "Sayın belediye başkanım ve ilçe başkanlarımızla bir Ankara ziyaretimiz olacak. Ondan sonra bu ziyaretlerde alınacak destekle birlikte bu projelerin yapılabileceğini düşünüyorum." dedi.

Kocaman'dan sonra konuşan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da şunları söyledi: "Pazarcı esnafımızın iyi yerlerde güzel bir ortamda hizmet vermesi için gerekli çalışmayı yapmak istiyoruz. Bu toplantıda konuyu çözüme ulaştırdık. Gönül istiyor ki pazaryerimizin üzerini kapatmak. Giyimci esnafımız da yiyecek satan esnafımız da mutlu olsun istiyoruz. Yeni projeler için de Ankara'ya giderek gerekli destek için girişimlerde bulunacağız. Ankara'dan gerekli desteği alacağımıza inanıyorum. Tabi ki pazarcı esnafımızın yanındayız. Esnafımız ne istiyorsa onlar olacak. Hep beraber belediye başkanımızla oda başkanlarımızla, Cumhur İttifakımızla Ankara'ya gideceğiz. Keşan'a güzel şeyler yapılması için gerekeni yapacağız."

Kılınç'tan sonra konuşan MHP Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Zümbül de Cumhur İttifakı olarak esnafın yanında olduklarını ve Keşan için her şeyin çok güzel olacağını belirtti.

KEŞAN 10 SENEDİR PAZARYERİ GÜNDEMİ İLE MEŞGUL DURUMDA.

Toplantıda son olarak konuşan Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak sözümüzde aynı yerde duruyoruz. Çok Amaçlı Pazaryeri'nin üstünün kapanması ve eski itfaiye alanında düşündüğümüz ikinci pazaryerini de kot farkını da düşünrek iki katlı pazaryerinin yapılmasını hedefliyoruz. Orada tek sorunumuz var Milli Eğitim Müdürlüğü binasının kaldırılması önceliğimiz olacaktır. Bu vesileyle orada kot farkını da hesaplayarak yapacağımız iki katlı bir pazaryeri yapmamız halinde, pazaryerinin birincisi gıda pazaryerimiz, mevcut pazaryerinin içinde diğer pazaryerimizi de yollardan ve caddelerden kaldırmak üzere itfaiyenin olduğu alana iki katlı pazaryeri yaparak bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Bunu yapana kadar da pazaryerimiz mevcut yerinde kalacak. En kısa zamanda 1 hafta ya da 10 gün içinde Milletvekilimiz Fatma Aksal ile birlikte Keşan'ın da kanaat önderleri ile bir Ankara ziyareti gerçekleştireceğiz. Birinci ziyaretimiz Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının takası için Milli Eğitim Bakanlığı'na olacak. İkinci ziyaretimiz de kredi limitimizin arttırılabilmesi için İller Bankası sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza olacak. Bu işin olumlu sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız. Açık söylüyorum, Keşan'ın gündemi 10 senedir pazaryeri. Geçmiş dönemlerde bu toplantıların yapılmaması, pazaryerinin doğru planlanmaması, üzerinin kapatılacağı söylenmesine rağmen kapatılmaması hem pazarcı esnafımızı hem halkımızı mağdur etmiştir. Şimdi gündemimiz tekrar pazaryeri. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla esnafımızın rahatlıkla tezgahını açabileceği, halkımızın konforlu bir şekilde alışveriş yapabileceği, yerli ve yabancı turistin güvenerek gelebileceği, şehrimizin ticari hacmini artıracak çok güzel pazaryerlerine kavuşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler