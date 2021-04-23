Keşan Otogarı'nda MOBESE'den tespit edilen "çığırtkanlara" para cezası uygulandı
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Keşan Otogarı'nda MOBESE'den tespit edilen "çığırtkanlara" para cezası uygulandı

Keşan Otogarı'nda MOBESE'den tespit edilen 'çığırtkanlara' para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde otogarda çığırtkanlık yaparak çevreye rahatsızlık veren 11 kişi ve çalıştıkları firmalara para cezası verildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otogarda çığırtkanlık yaparak çevreye rahatsızlık veren 11 kişi ve çalıştıkları firmalara para cezası verildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince MOBESE'ler kontrol edilerek otogarda denetleme yapıldı.

Otogarda müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak, vatandaşların çantalarını almaya çalışan 11 kişi kameralardan tespit edildi.

Bu kişilere ve çalıştıkları firmalara toplam 3 bin 264 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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