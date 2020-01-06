Keşan MYO'da "Köpek Eğitimi ve Bakımı Sertifika Programı" başladı

06.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:56

Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Meslek Yüksekokulu'nda "Köpek Eğitimi ve Bakımı Sertifika Programı" başladı.

Veterinerlik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sevil Erdoğan, vatandaşlara da açık olan ve ilk etapta 20 kursiyerin katılacağı programda, itaat eğitimlerinin yanı sıra, köpeklerde bakım eğitiminin da uygulamalı olarak verileceğini belirtti.

Program kapsamında 30 saat teori, 30 saat de uygulamalı ders vereceklerini ifade eden Erdoğan," Kursumuz özellikle öğrencilerin gelecekte meslek sahibi olabilmeleri adına önem arz ediyor. Programı başarıyla tamamlayan kişilere sertifika verilecek" dedi.

Programa katılan öğrencilerde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA