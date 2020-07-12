Keşan Kent Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor Keşan Belediyesi tarafından kurulacak Keşan Kent Müzesi projesi kapsamında sözlü tarih çalışmalarının sürdüğü bildirdi.

Keşan Belediyesi tarafından kurulacak Keşan Kent Müzesi projesi kapsamında sözlü tarih çalışmalarının sürdüğü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Müze Koordinatörü Aslı Avcı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen çalışmaların yeniden başladığını belirtti.

Sözlü tarih çalışması kapsamında ekiplerin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Avcı, şunları kaydetti:

"Ekibimiz 23 Haziran itibariyle sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına riayet ederek, röportajlara tekrar başladı. Köylerde ve Kent Müzesi Koordinasyon Merkezi'nde bugüne kadar 11 kişi ile görüştük. Keşan'ın kültürel ve sosyal yaşamı, tarihi ve göç gibi konularda gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, geçmişimize ışık tutarken, gelecek nesillere de yol gösterici birer kaynak olacak."

Sözlü tarih çalışmalarının sürekli devam eden bir çalışma olduğunu kaydeden Avcı, müze açıldıktan sonra da röportajların devam edeceğini, sözlü tarih çalışmasının geçmişle gelecek arasında kurulacak bir köprü olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA