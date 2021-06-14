Keşan Kent Müzesi Gönüllülerini arıyor
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Keşan Kent Müzesi Gönüllülerini arıyor

Keşan Kent Müzesi Gönüllülerini arıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Çalışmaların devam ettiği Müze Keşan'da "Gönüllü Müze Dostu" başvuruları başlıyor.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Müzeler, günümüzde, gönüllülüğe dayalı çalışmaların uluslararası düzeyde artarak kendini gösterdiği kurumlardan biri haline geldi. Gerek eğitim etkinliklerinde gerekse farklı bakış açıları kazandırmaya yönelik çalışmalarda gönüllü katılımcıların desteğine başvuruluyor. Geleneksel müzecilikte müzelerde görevli arkeolog, müze uzmanı, sanat tarihçilerin tüm görevleri üstlenebileceği anlayışının yerini, çağdaş müzecilikte müze gönüllüleriyle yapılan ortak çalışmalar alıyor." Dedi. Avcı, "Gönüllü dediğimizde yalnızca gençler ve öğrenciler düşünülmemeli. Ülkemizdeki emekli potansiyeli düşünüldüğünde, yaşam boyu öğrenme kapsamında bu kişilerin de gönüllülük esasına dayalı olarak müzelerde çalışmalarının sağlanması ve desteklenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hayatını farklı mesleklerle kazanan, farklı alanlarda eğitim görmüş ya da eğitimine hala devam eden, kısacası "ben gönüllü müze dostuyum" diyen herkese kapımız açık." diyerek her yaş ve meslek grubundan gönüllüleri müzeye beklediğini söyledi.

Fotoğraf çekiminden envanter araştırmasına, arşiv taramadan eğitim çalışmalarına hangi konuda destek olmak isterlerse Keşanlılarla bir ekip olarak yola devam etmeyi önemsediklerini, kentin hafızasını hep birlikte canlandırmayı hedeflediklerini belirten Avcı, "Müze çalışmalarına katkı vermek isteyenler Müze Keşan Koordinasyon Merkezi'ne gelebilir ya da 535 589 31 37 nolu telefondan bize ulaşabilirler." Dedi.

Kaynak: Bültenler

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