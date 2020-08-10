Keşan Kaymakamlığı'ndan orman yangınlarına karşı acil önlem kararları
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Keşan Kaymakamlığı'ndan orman yangınlarına karşı acil önlem kararları

Yurt genelinde yaşanan ve ardı ardına devam eden orman yangınlarına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde, bazı noktalarda belirli saatlerden sonra ateş yakılmaması ve bazı noktalarda çadır kurulmamasına karar verildi.

Keşan Kaymakamlığı'ndan orman yangınlarına karşı acil önlem kararları
10.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:20

Yurt genelinde yaşanan ve ardı ardına devam eden orman yangınlarına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde, bazı noktalarda belirli saatlerden sonra ateş yakılmaması ve bazı noktalarda çadır kurulmamasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı genelgesine istinaden Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz Başkanlığında toplantı düzenlendi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğmen Erkan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdür V. Komiser Deniz Eriş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Kıyım, İlçe Orman İşletme Müdür V. Hüseyin Nas ve ilçe Özel İdare Müdür V. Bülent Sorut katılımlarıyla kaymakamlık makamında yapılan toplantıda Keşan'daki olası yangınlar hakkında bir dizi karar alındı. Keşan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde orman yangınlarına neden olabilecek yerlerde ateş, mangal, semaver ve ateş yakmak yasak olan yerlerin Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce haritalarının 15.08.2020 tarihine kadar hazır edilmesi,

Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ve tabiat parklarının Kaymakamlığımızca radyo, kamu spotu olarak, sosyal medyada yayınlanması, camilerden anons ve mesaj sistemleri ile vatandaşlarımıza duyurulması,

Orman Kanununun 76. maddesinde yer alan (Ormanlık alanlarda izin verilen Ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır) Hükmü uyarınca orman alanları içerisinde mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi amacı ile köy muhtarı ve azaları ile iletişim sağlanarak ateş yakılması halinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına haber verilmesi,

Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların izin verilen yerlerden 31.10.2020 tarihine kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ateş yakılmasına izin verilmemesine,

Başta ormanlık alanlar olmak üzere civarlarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (Bağ, bahçe artığı, ot, dal vb) yakılmasının yasaklanmasına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce duyuru ve gereğinin yapılması,

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına sebep olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi,

Yüksek risk barındıran ormanlık alanların girişlerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde İbrice Limanından, Gökçetepe Tabiat Parkı orman sahasına girişlere ve çadır kurulmasına 31.10.2020 tarihine kadar izin verilmemesi,

Mangal, semaver ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetli el ilanı, broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlara ait billboardlarda kullanılacak görseller, Keşan Orman İşletme Müdürlüğünce ilgili görsellerin hazırlanarak piknik ve mesire yeri işletmecilerine tebliğ edilmesine, işletmeciler tarafından çoğaltılarak girişlere bilboardlar hazırlanarak ziyaretçilere duyurulmasına,

Genel Kolluk Kuvvetleri ile Orman Muhafaza Memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde devriye ve kontrollerin yürütülmesi,

Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." - EDİRNE

Kaynak: İHA

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