Keşan ışıl ışıl olacak
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Keşan ışıl ışıl olacak

Keşan ışıl ışıl olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi, TREDAŞ ile iş birliğinde şehir içerisindeki 2500 aydınlatma armatürünü şık, tasarruflu ve uzun ömürlüleriyle değiştiriyor.

2500 adet şehir içi aydınlatma armatürü yenileniyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen çalışmalarda görev alan personeli ziyaret ederek, kolay gelsin diledi.

Helvacıoğlu, "Keşan'ımızı ışıl ışıl yapıyoruz. 2500 adet armatürümüz yenileniyor. TREDAŞ ile işbirliği içinde çalışarak, şehir içindeki aydınlatma armatürlerimizi; şık, tasarruflu ve uzun ömürlüleriyle değiştiriyoruz. Hem görsel olarak şehrimize güzellik katıyor, hem de cadde ve sokaklarımızın düzgün ve sürekli aydınlatılmasını bu çalışmamız ile sağlamış olacağız. Kurumsal işbirlikleri ile şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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