Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü törenle kutlandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, ilçenin 99 yıl önce acıyla, yoklukla imtihan edildiğini söyledi.

19 Kasım'ın sıradan bir gün olmadığını vurgulayan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün sadece düşmanı kovmak değil, Keşan'ın cesareti demek. Bugün bizim bayramımızdır. Kanla, çileyle, yoklukla sınanan Keşanlıların düğünüdür. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak, büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vermeliyiz.' Toprakların üstündekiler olarak, toprağımızın altındakilere layık olmalıyız." dedi.

Törende Keşan'da ilk, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören, sivil ve resmi araçlarla grupların geçişi ile sona erdi.

Törene CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.