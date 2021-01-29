Keşan heyetinden Edirne Valisi Canalp'e ziyaret
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Keşan heyetinden Edirne Valisi Canalp'e ziyaret

29.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:58
Keşan heyetinden Edirne Valisi Canalp'e ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, Helvacıoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, devam eden projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Keşan'ın geleceğine yönelik projeler yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Kent meydanından pazaryerine, otoparkından trafiğine ve Saros Körfezi'ne kadar ilçemizin geleceğini projelerimizi konuştuk. İlçemizde destekleri ve samimi ilgisi nedeniyle Valimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Canalp de Helvacıoğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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