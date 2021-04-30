Keşan girişlerinde 'tam kapanma' denetimi
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Keşan girişlerinde 'tam kapanma' denetimi

Keşan girişlerinde 'tam kapanma' denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye uyarınca, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 'tam kapanma' denetimleri başladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye uyarınca, korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 'tam kapanma' denetimleri başladı.

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde Keşan'ın birçok noktasında denetim noktaları kuruldu.

Denetimler gece boyunca devam ederken, Malkara - Keşan ve Gelibolu - Keşan güzergahlarında denetleme yapan polis ekipleri, gelen araçları tek tek durdurdu araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayanlara tutanak tutularak ceza yazıldı.

Şehirler arası yollarda yapılan kontrollerin yanında Keşan'ın tüm cadde ve sokaklarında sıkı denetim yapan polis ekipleri, izin belgesini amaç dışı kullanan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. - EDİRNE

Keşan girişlerinde 'tam kapanma' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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