Keşan Gıda İhtisas OSB yatırım, istihdam ve dış ticarete katkı sağlayacak

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölgenin yatırım, istihdam ve dış ticaretine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölgenin yatırım, istihdam ve dış ticaretine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şapçı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, Keşan Gıda İhtisas OSB projesiyle ilgili görüşme gerçekleştirildi.

Şapçı, yerel, bölgesel ve ulusal çalışmalarla birlikte iş dünyasının gelişim hedeflerine hızla ulaşması için gayretle çalıştıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu'na Keşan Gıda ihtisas OSB başta olmak üzere Hamzadere Barajı sulama projeleri ve diğer yatırımlarla ilgili bilgi verdiklerini aktaran Şapçı, şunları kaydetti:

"Keşan Gıda ihtisas OSB'nin yatırım teşvikleri kapsamında 6. Seviye teşvik statüsünde yer alması için ilçe veya İhtisas OSB Bazlı Teşvik Sisteminin Uygulanması ve 2022 yılı Yatırım Teşvik Programına dahil olması, üyelerimizin faydalanabileceği düşük faizli kredi desteklerinin sağlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bünyemize geçmesi için birlik başkanımızdan destek istedik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar