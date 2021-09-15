"Keşan Esnafına Sahip Çık" programında buluşuyor

Keşan Belediyesi ile Keşan'daki tüm esnaf ve meslek odaları tarafından, 13-19 Eylül 2021 tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, 17 Eylül 2021 Cuma günü "Keşan Esnafına Sahip Çık" adlı geniş katılımlı bir programda "Ticaretin Derin Kökleri Ödül Töreni" düzenlenecek.

Keşan Belediye Başkanlığı'ndan konu ilgili yapılan açıklamada, törenin 17 Eylül 2021 Cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenleneceği açıklandı.

Keşan'daki tüm esnaf ve meslek odalarının en yaşlı üyelerine plaket takdim edeceği törende birçok etkinlik bir arada yaşanacak.

Program çerçevesinde; Keşan'da Ticaretin Geçmişi Fotoğraf Sergisi, Keşan'da Ticaretin Kökleri film gösterimi, Ticaretin Kökleri Ödül Töreni, İzzeti İkram lezzet sunumları ve "Keşan Esnafına Sahip Çık" ziyareti gerçekleştirilecek.

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