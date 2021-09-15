'Keşan Esnafına Sahip Çık' programında buluşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Keşan Esnafına Sahip Çık" programında buluşuyor

Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi, tüm esnaf ve meslek odaları ile Ahilik Haftası Kapsamında "Ticaretin Derin Kökleri Ödül Töreni" buluşması gerçekleştirecek.

Keşan Belediyesi ile Keşan'daki tüm esnaf ve meslek odaları tarafından, 13-19 Eylül 2021 tarihlerinde kutlanan Ahilik Haftası kapsamında, 17 Eylül 2021 Cuma günü "Keşan Esnafına Sahip Çık" adlı geniş katılımlı bir programda "Ticaretin Derin Kökleri Ödül Töreni" düzenlenecek.

Keşan Belediye Başkanlığı'ndan konu ilgili yapılan açıklamada, törenin 17 Eylül 2021 Cuma günü 11.00-13.00 saatleri arasında Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenleneceği açıklandı.

Keşan'daki tüm esnaf ve meslek odalarının en yaşlı üyelerine plaket takdim edeceği törende birçok etkinlik bir arada yaşanacak.

Program çerçevesinde; Keşan'da Ticaretin Geçmişi Fotoğraf Sergisi, Keşan'da Ticaretin Kökleri film gösterimi, Ticaretin Kökleri Ödül Töreni, İzzeti İkram lezzet sunumları ve "Keşan Esnafına Sahip Çık" ziyareti gerçekleştirilecek.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Yeşim Salkım Yıldız Tilbe
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Keşan Esnafına Sahip Çık' programında buluşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:45:38. #1.17#