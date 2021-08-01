Keşan Esnaf Odası Başkanı Kocaman "aşı olun" çağrısında bulundu
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Keşan Esnaf Odası Başkanı Kocaman "aşı olun" çağrısında bulundu

Keşan Esnaf Odası Başkanı Kocaman 'aşı olun' çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, üyelerine "aşı olma" çağrısında bulundu.

Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, üyelerine "aşı olma" çağrısında bulundu.

Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının ülke genelinde ve Keşan'da arttığını söyledi.

Esnaf olarak bu konuya duyarlı yaklaşmaları gerektiğini belirten Kocaman, şöyle konuştu:

"Kapanma sürecinde ne kadar zorluk çektiğimizi biliyoruz. Bu nedenle o günlerin yeniden gelmemesi adına üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirmeli ve aşımızı olmalıyız. Bilindiği gibi Kovid-19 salgınına karşı en büyük tedbir aşı olmak. Bu sayede inşallah ülke olarak bu zorlu sürecin de üstesinden geliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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