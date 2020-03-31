Keşan ekmeğini paylaşıyor Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen "HAYDİ PAYLAŞ KEŞAN" sosyal yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyerek devam ediyor.

Özbingöl Plastik ve Alüminyum Doğrama 5 bin TL, Saadettin Özzade adına Arçelik Galeri Show 3 bin TL, Anadolu Kardeşlik Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği 3 bin TL, S.S. Keşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 4 bin ekmek ve 100 paketlik gıda, Keşan Ziraat Odası 2 bin 400 ekmek, Peynir Durağı 120 gıda paketi, Hancı Gross Market 50 bin TL değerinde gıda paketi desteği verdi.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Bu destekler herkese örnek oldu. Esnafımız ve vatandaşımız örnek bir davranış sergiliyor. Yardımlar konusunda başvurular devam ediyor ve gelen talepleri listeliyoruz. Bu kampanyayı belediyemiz organize edecek, Keşan Kaymakamlığımız yönetecek. Yardım talebinde bulunan vatandaşlarımızın bilgilerini Valiliğimize teslim ediyoruz. Kampanyamıza destek olan herkesten Allah razı olsun. Vatandaşımıza tüm şehir olarak sahip çıkıyoruz. Şu anda 10 ekip paketlerin dağıtımını sürdürüyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1 ay içerisinde 5 bin haneye yardım eli uzatmayı hedefliyoruz.Yardım eden herkesten Allah razı olsun." dedi.

Öte yandan kampanya kapsamında 66 bin 970 TL bağış yapıldı.

Kaynak: Bültenler