06.09.2019 21:15

- Keşan DOÇEK - Saros Dağ Bisikleti Festivali başladı

EDİRNE - Keşan DOÇEK (Doğa Çevre ve Kültür Derneği) tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen "Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali" 6 Eylül Cuma günü verilen start ile başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve ayrıca yurt dışından da gelen bisikletçiler, Keşan'da Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nden Saros Sahillerine doğru 3 gün sürecek parkura pedal çeviriyor.

Keşan'dan başlayacak olan festival güzergahı içinde 3 gün boyunca "Mercan-Dişbudak-Yeşilköy-Beyköy-Suluca-Erikli-Danişment-Koruklu" köylerinden geçilecek. Zorlu arazilerden geçecek olan pedallar ormanları korumaya dikkat çekecekler.

Festivalle ilgili olarak konuşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, "Bu yıl yine yurdun dört bir yanından, ayrıca Almanya ve Yunanistan'dan gelen arkadaşlarımız var hepsi çok heyecanlılar. 3 gün sürecek festival boyunca araziden her gün 50'şer kilometre gideceğiz, ortalama 150 kilometre yol alacağız. Arazide gidilecek bu yolda ve asfaltta gidilen 400-500 kilometreye bedel bir kilometre olacaktır. Tabi bizim için önemli olan hep beraber dostluk paylaşım ve arkadaşlık, bisiklet ve pedalın güzelliğini hep beraber yaşamak" diyerek amaçlarının bölgenin güzelliklerini gelen arkadaşlara göstermek olduğunu belirtti. Saros'un sadece yaz turizminden ibaret olmadığını belirten Eşme, "Saros, sadece yaz ile sınırlı bir potansiyel taşımıyor, aynı zamanda sonbahar ve kışın yapılacak olan doğa yürüyüşlerinde de bir potansiyel var bu da onun bir parçası" dedi.

Her sene bir tema belirlenen festivalde bu sene ormanlarımızı koruyalım temasını kararlaştırdıklarını kaydeden Eşme: "Ormanları hepimiz seviyoruz, nefes aldığımız yerler. Ormanlar sadece ağaç sayısı ile ibaret değil, canlıların yaşadığı bir ekosistem bu yüzden bu sene bunu seçtik" dedi.

Verilen startın ardından pedallarını zorlu arazilere çeviren katılımcılar, Keşan içinden geçişleri sırasında halkın destekleri eşliğinde seyrettiler. Keşan şehir içinden ilerleyen pedallar, İzzetiye Mahallesi'nden araziye giriş yaptı.

Kaynak: İHA