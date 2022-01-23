Keşan'dan kısa kısa

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Atatürk Stadı'nın çevre düzenlemesinin yapıldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk Stadı'nın sporseverlerle buluşmaya hazırlandığını belirtti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Helvacıoğlu, "Stadın çevre düzenlemesi ve tel örgü çalışmalarını sürdürüyoruz. Modern ve sporun her alanını barındıran tesisimiz Keşan'ımıza değer katacak. İlçemiz her alanda büyümeye ve gelişmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Keşan'da su kesintisi

Keşan'da, içme suyu ana borusunda meydana gelen arızdan dolayı 4 mahallede yarın su kesintisi yaşanacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aşağı Zaferiye, Büyük Cami, İspat Cami ve İstasyon mahallerinde yarın 10 saat su kesintisi gerçekleştirilecek.

Vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği belirtilen açıklamada, "İçme suyu ana borusunda meydana gelen arızadan dolayı yapılacak olan arıza bakım onarım çalışması nedeniyle Pazartesi günü 09: 00-19: 00 saatleri arası su kesintisi yaşanacaktır." denildi.