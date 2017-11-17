Keşan'dan Kısa Kısa

Keşan Kent Konseyi üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı makamında ziyaret etti.



Kent Konseyi Başkanı Necmettin Baygül, yönetim kurulu üyeleri, kadın, engelli ve gençlik meclis kurulu üyeleri ziyarette yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Baygül, Keşan Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Belediye Başkanı Özcan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, desteklerinin süreceğini kaydetti.



-Keşan'da emlak, çevre ve katık atık ücretleri



Keşan Belediyesi'nce emlak, çevre ve katık atık ücretleri ikinci taksitinin 30 kasım Perşembe günü sona ereceği bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar yatırmaları gerektiği kaydedildi.