Keşan'dan gönderilen yardım tırı Kastamonu'ya ulaştı
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Keşan'dan gönderilen yardım tırı Kastamonu'ya ulaştı

Keşan'dan gönderilen yardım tırı Kastamonu'ya ulaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinden selden zarar gören Kastamonu'ya gönderilmek üzere toplanan yardım tırı bölgeye ulaştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinden selden zarar gören Kastamonu'ya gönderilmek üzere toplanan yardım tırı bölgeye ulaştı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada ilçede vatandaş ve esnafların destekleriyle bir tır dolusu yardım malzemesi toplandığını belirtti.

Toplanan malzemelerin afet bölgesine ulaştırıldığını aktaran Helvacıoğlu, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade etti.

Selden zarar gören bölgelere desteklerin süreceğini vurgulayan Helvacıoğlu, "Geçmişteki bütün zorluklarda olduğu gibi bugün de milletçe el birliğiyle yaralarımızı sararak bu zor günleri hep beraber aşacağız. Yardım eden tüm vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Yaraların hızlı bir şekilde sarılması ve ihtiyaçların karşılanması için afet bölgelerimizin yanında olmaya, onlara desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." diye kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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