Keşan'dan depremzedelere yardım
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Keşan'dan depremzedelere yardım

Keşan ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, bölgeye gönderildi.

29.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:42
Keşan'dan depremzedelere yardım

ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, bölgeye gönderildi.

koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında yardım malzemeleri, Keşan Belediyesi Salonu'na getirildi.

Burada toplanan yardımlar bir tıra konularak deprem bölgesine gönderildi.

Kaymakam Nuri Özder, burada yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden zarar gören vatandaşlar için AFAD aracılığı ile Edirne Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Özder, kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Keşan Belediyesi Başkan Vekili Nehir Gergin de depremzedelerin işlerine yarayacak malzemeleri gönderdiklerini belirterek, "Milletimizin böyle durumlarda ne kadar hızlı bir şekilde bir araya gelebildiğini ve tüm farklılıklarımızın aslında zenginliğimiz olduğunu da göstermiş oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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