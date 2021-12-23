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Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Keşan'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 22 FL 290 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda, İ.Y'nin kullandığı 39 SP 670 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 22 FL 290 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö. ile N.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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