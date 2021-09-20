Keşan'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Keşan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre B.S. (25) idaresindeki 39 TA 352 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü B.S, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri