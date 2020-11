Keşan'daki FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan 5'i FETÖ şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri R.D, M,Y., B.İ., M.E., H.A., D.E. ve E.İ., şüphelilere yardım eden M.M.I. ve K.K. ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen K.U. ve E.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. K.U. ve E.U. emniyette, E.İ. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E. ve K.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.D, M,Y,. B.İ., M.E., H.A ile M.M.I. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL